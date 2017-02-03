Новини Волині та новини Луцька

21 століття – є ерою інформаційного суспільства. Саме інформація все частіше визначається як основний ресурс майбутнього. «Хто володіє інформацією – той володіє світом».

Так говорив Натан Ротшильд більше, ніж 200 років тому і все частіше цей вислів цитується в наші дні. В світі сучасних комунікацій і зв’язків при постійному кругообігу інформації перевагу має той хто швидко, та якісно отримує її у вигляді новини. І високі рейтинги звичайно у тих видань і засобів масової інформації, які вміють доносити цю інформацію швидко цікаво і доступно до кожного користувача.

Основними характеристиками та показниками новини в цілому так і для Луцька зокрема є: суспільна значущість або інтерес, оперативність, об’єктивність, актуальність, достовірність, специфічність побудови інформаційного повідомлення. Суспільна значущість або інтерес означає що, волинські новини мають висвітлювати питання, які є цікавими саме для громадян міста Луцька, певним його верствам чи великим соціальним групам, а не одній чи кільком людям. Щодо оперативності то, інформація про якусь певну подію Волині повинна бути максимально швидко оприлюднена для лучан через відповідний канал передачі інформації, інакше вона перестане бути новиною. Об’єктивність - незаангажованість подачі інформації, відсутність її викривлення чи перекручування, висвітлення різних точок зору на питання. Також не можливо забути про актуальність - інформаційне повідомлення має торкатись до важливих для суспільства питань, привертати суспільну увагу, спонукати до більш ширшого обговорення та дискусій. Щодо достовірності інформації, то повинна бути подача тільки самої правдивої інформації, що надана з перевірених джерел. Ну і звичайно хотілось би згадати про специфічність побудови інформаційного повідомлення – тобто новина Волині чи то Луцька повинна містити лише саму найважливішу інформацію з теми без заглиблення у деталі та заглиблення в детальний аналіз.

Говорячи про актуальність тем, то хотілось би виділити такі основні з них, теми що дійсно цікавлять мешканців міста Луцька, зокрема, та Волині загалом, враховуючи теперішню політичну і економічну ситуацію. В першу чергу – це волинські новини про політику, місцеві органи влади, а саме, які зміни відбуваються в структурі, заміни і ротації чиновників. В топі лідерів тем, також є скандали і надзвичайні ситуації, тобто інциденти які отримали широке публічне розголошення, пов'язане із заявами про правопорушення, ганебні чи аморальні вчинки. Скандал може бути заснований як на фактах, так і на не справжніх та помилкових твердженнях. Звичайно наразі є дуже популярними теми економіки і бізнес новини Волині, тобто про всі зміни і ново впровадження в економіку країни в цілому, що на разі стаються щоденно та відображаються на звичайних жителів міста Луцька. Також високий рейтинг є у новин світового рівня. Новини що повідомляють про події на міжнародній арені, а також про події що стаються всередині кожної окремої країни. Не можливо не згадати про новини в IT сфері, тобто все нове що відбувається з технологіями, що підтримує та забезпечує інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, накопичення, збору, збереження, передачі, тиражування інформації та процедури доступу до неї. Також новини про здоров’я та науку, суспільство, культуру. Зокрема новини про культуру, світське життя, масові заходи і концерти є дуже популярними сьогодні серед молоді. Саме молодь міста Луцька як ніколи, бере активну участь в соціальному житті рідного міста. Також окремою популярністю користуються такі теми як спорт та погода, що завжди і незважаючи на будь які соціальні і економічні події є актуальними для свого сектору споживачів.

Спорт Волині та спорт луцька

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